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ديني

افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:20 م
الأوقاف
الأوقاف
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محمود ضاحي
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، يوم الجمعة، كما يؤدي الخطبة في بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان: (الإيمان والعلم) .

والمساجد هي :مسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، مسجد الفرقان بمدينة طور سيناء ، مسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء ، مسجد السلام بمدينة نويبع. مسجد أثبيت بوادي فيران مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس.

أعلنت وزارة الأوقاف، إنفاق نحو 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد في سبع سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، مشيرة إلى أن الباقي من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها. 

وأوضحت الوزارة أن بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,458,709,881) جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6,4) مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وتسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء عدد سبعة مساجد بمحور المحمودية بعد انتهاء تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، 

وتقدمت الوزارة بالشكر للهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة الباسلة على إنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف.

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