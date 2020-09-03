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اقتصاد

الذهب يبدد بعض مكاسبه خلال شهر أغسطس.. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر أغسطس الماضي حوالي 23 جنيها لكل جرام حيث يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 858 جنيها أمس الأربعاء، مقابل 881 جنيها بختام تعاملات شهر يوليو.

أسعار الذهب في مصر تباينت خلال تعاملات أغسطس صعودا وانخفاضا بشكل متذبذب بعد سلسلة من الارتفاعات الملحوظة متأثرة بعجز المجتمع الدولي أمام أزمة كورونا وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما دفع المعدن الأصفر عالميا لكسر مستوى 2000 دولار للأوعية.

في الوقت نفسه تراجع سعر الذهب عالميا خلال أغسطس من مستوى 1977 دولارا إلى مستوى 1958 دولارا بمنتصف تعاملات أمس الأربعاء لتفقد الأونصة نحو 19 دولارا خلال اتجاه عرضي مائل للهبوط المعدن الأصفر بسبب جني الأرباح من جانب المستثمرين وبدء تعايش المجتمع الدولي مع فيروس كورونا المستجد والهدوء النسبي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 

وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار الاتجاه العرضي للذهب وتذبذب المؤشر السعري المعدن الأصفر خلال المرحلة وسط ترقب أي أخبار أو أحداث عالمية جديد تدفع حركة الذهب نحو الصعود أو الهبوط.

وينصح الخبراء بترقب مستويات الدعم والمقاومة عند الشراء خلال المرحلة حيث تنشط المضاربات خلال بوتيرة سريعة على المعدن الأصفر أمام ترقب المستثمرين أي أحداث جوهرية تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت اسعار الذهب خلال  تعاملات  الاربعاء 2 سبتمبر 2020، بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعا 858 جنيها للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 980.55 جنيه وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 858 جنيها، وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها للجرام 735.40 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6864جنيها، وسجل السعر العالمى للذهب 1958 دولار للأوقية.
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