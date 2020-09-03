تطوير العشوائيات: نطمع أن تكون القاهرة من أجمل مدن العالم.. فيديو





وأضاف "صديق" ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور أن هناك مرحلة تجميل مصر ، خاصة أننا نسعى لعودة القاهرة الجميلة التي كانت عليها في ثلاثينيات القرن الماضي.





وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات: نطمع فى أن تكون القاهرة من أجمل مدن العالم وليست القاهرة فقط، ولكن العواصم الجديدة في مصر وهي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والإسماعيلية والمنيا إضافة إلى 14 مدينة جديدة.





وأشار صديق إلى أنه هناك نية صادقة لكي نصل إلى التنفيذ الفعلي بنجاح حتى نصل إلى صورة لائقة بمصر.

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية قامت بمجهودات كبيرة، مؤكدا ان دورنا في كيفية توصيل أهالينا لمشروعات جديدة وأمنة.