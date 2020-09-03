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توك شو

أطلقته ناسا قبل 56 عاما.. قمر صناعي يعود إلى الأرض.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تسجيل القمر الصناعي، الذي أطلقته ناسا قبل 56 عاما لدراسة الغلاف المغناطيسي للأرض، عودة نارية إلى الكوكب عندما يدخل مرصد الجيوفيزياء المداري 1 (OGO-1) إلى الغلاف الجوي.

وعمل OGO-1 لبضع سنوات فقط بعد إطلاقه في عام 1964، حتى أنهيت المهمة رسميا في عام 1971. ثم أمضى ما يقرب من نصف قرن، وهو يدور بشكل متكرر حول كوكبنا في مداره البيضاوي للغاية.

وأصدرت ناسا بيانا، جاء فيه: "بينما كان OGO-1 أول مركبة فضائية تطلق في سلسلة OGO، ستكون آخر مركبة تعود إلى الوطن، حيث أن جميع المركبات الفضائية الخمس الأخرى تحللت بالفعل من المدار، وعادت إلى الغلاف الجوي للأرض بأمان، وهبطت في أجزاء مختلفة من محيطات الكوكب".
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