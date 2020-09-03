لخطورتها على حياة المارة.. إزالة أجزاء من عقار خال بحي الجمرك

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وسط الإسكندرية ، أمس، الأربعاء، أجزاء خطرة من عقار خال من السكان، نظرًا لتهديده حياة المارة.





وتلقي حي الجمرك إشارة من غرفة العمليات بالمحافظة تفيد بوجود أجزاء تمثل خطورة على المارة بالعقار الكائن ٦ تنظيم حارة ٢٢١ من حارة نصر خلف ٤٣ اسماعيل مهنى - اللبان .





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وتوجهت على الفور الإدارات المعنية بالحي إلى موقع الحدث وتبين أن العقار مكون من أرضي وأربعة أدوار وصادر له قرار إزالة.





وتم عمل اللازم بإزالة الأجزاء المعلقة الخطرة، وجارى الاستمرار فى الحملات للقضاء على المباني الخطرة في نطاق الحي.