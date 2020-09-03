أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل مثيرة لخناقة كهرباء vs الشناوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر عند التصالح فى مخالفات البناء مراعاة لظروف المواطنين.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة، تدرس الفئة السعرية للمتر المسطح فى عدد من المناطق مراعاة لظروف المواطنين.













قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر عند التصالح فى مخالفات البناء مراعاة لظروف المواطنين، موضحًا ان هذه اللجنة ستخفض القيمة المخصصة لمتر التصالح فى مخالفات البناء.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة، تدرس الفئة السعرية للمتر المسطح فى عدد من المناطق مراعاة لظروف المواطنين أن هذا القرار سيشجع المواطنين على التقدم لـ التصالح، وأكد أحمد موسى أن البلد تريد تقنين أوضاع المواطنين، ولا تريد أن تسبب مشكلات لهم.













قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه استجاب لبرنامج على مسئوليتى وقام بتوفير علاج طفل سقط فى بالوعة صرف صحي.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عامل داخل البالوعة أثناء سقوط الطفل، والتحقيقات أدانت الشركة.









كشف بسام ابو بكر الناقد الرياضي، تفاصيل جديدة بشأن تغريم اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي مليون جنيه على خلفية دخوله في مشادة عنيفة مع حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.





وقال بسام أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأربعاء، إن أزمة اللاعب الدولي كهربا وصلت لغرامة مليون جنيه بسبب مشادة مع محمد الشناوي وهو ما يعني أن هناك شيئًا كبيرًا حدث وليس ما هو معلن فقط، متابعا أن الكابتن سيد عبد الحفيظ يتعامل بشكل جيد مع كل الأزمات داخل النادي.





وأضاف بسام ابو بكر الناقد الرياضي، أن المشادة كانت عنيفة، وكهرباء تلفظ بألفاظ لا تتناسب مع مبادئ الأهلي، متابعا أنه ليس جديدًا على كهرباء ما يفعله من مشاكل وهى كثيرة جدا في كل مكان.





أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أنه يجب على اولياء الامور الاطمئنان والقيام بالاستغناء عن الدروس الخصوصية مؤكدة أن برنامج التعليم سيتغير بشكل شامل.





وأضافت "نصر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الدروس الخصوصية لن يكون لها أي تأثير مع النظام الجديد مشيرة إلى أن الدروس الخصوصية اثبتت فشلها فى التعليم الجديد.





قال حامد محمود والد الطالبة هبة، المتفوقة دراسيا، إن ابنته هزمت الظروف المعيشية، وتفوقت في الثانوية العامة، حيث كان يؤهل لها كل الظروف لتساعدها على المذاكرة، قائلا: "باخد اختها الصغيرة؛ عشان متعملش دوشة وتخليها تنام ليلة الامتحان".





وأضاف"محمود"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، أن ابنته هي أول دكتورة في العائلة، مردفًا :"أؤذن في المسجد وهبيا، وكل يوم أدعى إنى ما أكلش حرام، وأسعى إنها تاكل بالحلال، طول ما العيل ياكل حرام؛ عمره ما هيبقى كويس".





وأكمل "محمود"،:"راتبي ألف جنيه، وباخد معاش وزارة التضامن الاجتماعى، وأنا راجل بواب، معنديش نت، ولا تواصل اجتماعى".





قال الإعلامي تامر امين، إن على معلول ابن النادي الأهلي الحقيقى"، مضيفا:" ابن النادي مش لازم يكون من ناشئي النادي ولكن ابن النادي هو من يرتدي التيشيرت الاحمر ويخلص للنادي الأهلي".





وأضاف أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" هناك عرض مغرٍ تلقاه علي معلول خلال الاسابيع الماضية بـ 25 مليون جنيه في العام وعلي معلول رفض وأكد سعادته بالبقاء في النادي الأهلي ".









قال الإعلامي تامر أمين، إن مشادة وقعت بين محمود كهربا ومحمد الشناوي في تدريبات النادي الأهلي .





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار " المذاع على قناة "النهار": "بعد المران كهربا غلس على اللاعبين بألفاظ خارجة وشتائم".





وتابع تامر أمين: "محمد الشناوي اعترض على طريقة هزار كهربا مع اللاعبين، ورد عليه كهربا بألفاظ خارجة".





وأكمل تامر أمين: "لازم كهربا يعرف قيمة فانلة النادي الأهلي التي تعتبر مسئولية واحترام وآدب".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرًا هامًا بخصوص حبس رجل الأعمال صلاح دياب، موضحًا أنه تم تجديد حبسه 15 يومًا.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن صلاح دياب تهرب من سداد 11 مليار جنيه للضرائب.





ولفت أحمد موسى، إلى أن تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليارًا و135 مليون جنيه.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن المبادرات الرئاسية و الحملات الصحية مهمة للغاية لمكافحة الأمراض المزمنة.





وأضاف عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المصابون بالأمراض المزمنة هم أخطر الحالات و أكثرهم تعرضًا لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ورد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار للشئون الصحية، على سؤال " هل سنصل لـ صفر إصابات بفيروس كورونا" قائلا إن هذا الأمر غير وارد، ومن الوارد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الفترة المقبلة.