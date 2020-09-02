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توك شو

ابن النادي.. علي معلول يرفض عرضا مغريا بـ 25 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:00 م
علي معلول
علي معلول
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر امين، إن على معلول ابن النادي الأهلي الحقيقى"، مضيفا:"  ابن النادي مش لازم يكون من ناشئي النادي ولكن ابن النادي هو من يرتدي التيشيرت الاحمر ويخلص للنادي الأهلي".

وأضاف أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" هناك عرض مغرٍ تلقاه علي معلول خلال الاسابيع الماضية بـ 25 مليون جنيه في العام  وعلي معلول رفض وأكد سعادته بالبقاء في النادي الأهلي ".

وتابع تامر امين :"  رمضان صبحي كان متواجدا في نادي بيراميدز وارتدى تيشيرت النادي، مضيفا:"  حتى هذه اللحظة لم يتم توقيع عقود انتقال رمضان صبحي إلى  بيراميدز".

وتابع تامر أمين:"  صورة رمضان صبحي بـ تيشيرت  بيراميدز لا تصح لانه من المفترض ان يرتدي التيشيرت بعد التوقيع ".

واضاف:"  صور رمضان صبحي بتي شيرت بيراميدز فيها استفزاز لجماهير النادي الأهلي ".

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