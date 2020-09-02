ابن النادي.. علي معلول يرفض عرضا مغريا بـ 25 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

على معلول ابن النادي الأهلي الحقيقى"، مضيفا:" ابن النادي مش لازم يكون من ناشئي النادي ولكن ابن النادي هو من يرتدي التيشيرت الاحمر ويخلص للنادي الأهلي". قال الإعلامي تامر امين، إن





وأضاف أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" هناك عرض مغرٍ تلقاه علي معلول خلال الاسابيع الماضية بـ 25 مليون جنيه في العام وعلي معلول رفض وأكد سعادته بالبقاء في النادي الأهلي ".





وتابع تامر امين :" رمضان صبحي كان متواجدا في نادي بيراميدز وارتدى تيشيرت النادي، مضيفا:" حتى هذه اللحظة لم يتم توقيع عقود انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز".





وتابع تامر أمين:" صورة رمضان صبحي بـ تيشيرت بيراميدز لا تصح لانه من المفترض ان يرتدي التيشيرت بعد التوقيع ".





واضاف:" صور رمضان صبحي بتي شيرت بيراميدز فيها استفزاز لجماهير النادي الأهلي ".



