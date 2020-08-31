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رياضة

فرجاني ساسي VS علي معلول.. أسرع دليفري في مصر 6 محلية.. والسهل الممتنع 3 محلية وثنائية قارية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:55 م
فرجاني ساسي وعلي
فرجاني ساسي وعلي معلول
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حسن العمدة
لا صوت يعلو فى الشارع المصري، على أهمية لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري فى آخر عامين، وخاصة لنادي الزمالك والأهلي ويعد التعاقد مع لاعبين من تونس بالتحديد عامل جذب للأندية المصرية، بعد النجاح الكبير الذي شهدته تجارب التعاقد مع لاعبين من هاتين الدولتين في المواسم الماضية.

ويقدم لكم صدى البلد، مقارنة بين علي معلول وفرجاني ساسي منذ انضمامهم لقطبي الكرة المصرية:

فرجاني ساسي
أطلق جمهور الزمالك علي فرجاني ساسي "السهل الممتنع"، الذي يمرر الكرة بمهارة ولديه رؤيه رائعة في قراءة الملعب.

ولعب فرجاني ساسي 75 مباراة بقميص نادي الزمالك، سجل خلالها 12 هدفا.

في الدوري المصري لعب 41 مباراة، وسجل 9 أهداف.

في كأس مصر لعب 5 مباريات، وسجل هدفا واحدا.

في كأس السوبر المصري لعب مباراتين، لم يسجل خلالهما.

في بطولات أفريقيا لعب 22 مباراة، وسجل هدفين.

في البطولات العربية، لعب 5 مباريات ولم يسجل خلالها.

الألقاب
توج فرجاني ساسي مع الزمالك بخمس بطولات منذ قدمه عام 2018 وهى:

كأس السوبر المصري السعودي : مرة واحدة

كأس الكونفدرالية الإفريقية: مرة واحدة

كأس مصر: مرة واحدة

كأس السوبر المصري : مرة واحدة

كأس السوبر الإفريقي: مرة واحدة

علي معلول 
أطلق جمهور الأهلي علي علي معلول "أسرع دليفري فى مصر" وجاء ذلك من قوته فى الناحيه اليسري وعرضياته التي تعد أقوى شيء فى النادي الأهلي ويمتاز معلول بالتسديدات القوية وعرضيات المتقنة.

ولعب علي معلول 121 مباراة بقميص نادي الأهلي، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 35 هدفا.

في الدوري المصري لعب 74 مباراة، وسجل 12 هدفا و20 أسيست.

في كأس مصر لعب 6 مباريات، 3 أسيست.

في كأس السوبر المصري لعب 3 مباريات، 1 أسيست.

في دوري أبطال أفريقيا لعب 38 مباراة، وسجل 7 و11 أسيست.

الألقاب
توج علي معلول مع الأهلي 6 بطولات منذ قدمه عام 2016 وهى:

الدوري المصري : 3 مرات.

كأس السوبر المصري  : مرة واحدة

كأس مصر: مرة واحدة
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