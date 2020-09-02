AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:44 م
هبة ووالدها
هبة ووالدها
Advertisements
عادل نصار
قال حامد محمود والد الطالبة هبة، المتفوقة دراسيا، إن ابنته هزمت الظروف المعيشية، وتفوقت في الثانوية العامة، حيث كان يؤهل لها كل الظروف لتساعدها على المذاكرة، قائلا: "باخد اختها الصغيرة؛ عشان متعملش دوشة وتخليها تنام ليلة الامتحان".  

وأضاف"محمود"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، أن ابنته هي أول دكتورة في العائلة، مردفًا :"أؤذن في المسجد وهبيا، وكل يوم أدعى إنى ما أكلش حرام، وأسعى إنها تاكل بالحلال، طول ما العيل ياكل حرام؛ عمره ما هيبقى كويس". 

وأكمل "محمود"،:"راتبي ألف جنيه، وباخد معاش وزارة التضامن الاجتماعى، وأنا راجل بواب، معنديش نت، ولا تواصل اجتماعى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريم إسماعيل الأولى علمي علوم: أبويا وأمي ساندوني فى كل شىء وسألتحق بكلية الطب

الثالث مكرر علمي رياضة: "تعبت كتير في المذاكرة.. وحلمي كلية هندسة"

الأولي أدبي بشمال سيناء: مرض والدى دافعى للتفوق

كان حلمي أدخل هندسة.. النائب محمود يحيى يحكي كواليس ذكرياته مع الثانوية العامة

قصص كفاح أوائل الثانوية الأزهرية .. طالبة كفيفة وعامل في مصنع هزما الواقع

أوائل الثانوية الأزهرية هزموا كورونا.. والأزهر يفتخر بهم.. والإمام الأكبر ينصحهم بالتحصُن بالعلم.. والطلاب: نشكر إمامُنا الطيب

ترشيحاتنا

فيديو مأساوي لـ وفاة قس كاميروني أثناء الصلاة في القداس

إسلام صادق: كهربا قد يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

خاص | سر تأخر عودة إليو ديانج من مالي إلى القاهرة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة صدى البلد

لماذا تصاب النساء باضطرابات المناعة الذاتية أكثر من الرجال.. تفاصيل

بفستان مكشوف.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد