والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

قال حامد محمود والد الطالبة

هزمت الظروف المعيشية

،

وتفوقت في

، حيث كان يؤهل لها كل الظروف لتساعدها على المذاكرة، قائلا: "باخد اختها الصغيرة؛ عشان متعملش دوشة وتخليها تنام ليلة الامتحان".

هبة، المتفوقة دراسيا، إن ابنته