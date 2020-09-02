والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

قال حامد محمود والد الطالبة هبة، المتفوقة دراسيا، إن ابنته هزمت الظروف المعيشية، وتفوقت في الثانوية العامة، حيث كان يؤهل لها كل الظروف لتساعدها على المذاكرة، قائلا: "باخد اختها الصغيرة؛ عشان متعملش دوشة وتخليها تنام ليلة الامتحان".
وأضاف"محمود"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، أن ابنته هي أول دكتورة في العائلة، مردفًا :"أؤذن في المسجد وهبيا، وكل يوم أدعى إنى ما أكلش حرام، وأسعى إنها تاكل بالحلال، طول ما العيل ياكل حرام؛ عمره ما هيبقى كويس".
وأكمل "محمود"،:"راتبي ألف جنيه، وباخد معاش وزارة التضامن الاجتماعى، وأنا راجل بواب، معنديش نت، ولا تواصل اجتماعى".