ألفاظ خارجة.. تامر أمين يلقن كهربا درساً في مبادئ النادي الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن مشادة وقعت بين محمود كهربا ومحمد الشناوي في تدريبات النادي الأهلي .
وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار " المذاع على قناة "النهار": "بعد المران كهربا غلس على اللاعبين بألفاظ خارجة وشتائم".
وتابع تامر أمين: "محمد الشناوي اعترض على طريقة هزار كهربا مع اللاعبين، ورد عليه كهربا بألفاظ خارجة".
وأكمل تامر أمين: "لازم كهربا يعرف قيمة فانلة النادي الأهلي التي تعتبر مسئولية واحترام وآدب".
ولفت تامر أمين: "يا كهربا وانت داخل النادي الأهلي انت داخل محراب وقلعة للقيم والمبادئ، ووجودك في النادي الأهلي يا كهربا مرهون بالتزامك وتثبت أنك تستحق ارتداء الفانلة الحمراء".