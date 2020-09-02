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ألفاظ خارجة.. تامر أمين يلقن كهربا درساً في مبادئ النادي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:58 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن مشادة وقعت بين محمود كهربا ومحمد الشناوي في تدريبات النادي الأهلي .

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار " المذاع على قناة "النهار": "بعد المران كهربا غلس على اللاعبين بألفاظ خارجة وشتائم".

وتابع تامر أمين: "محمد الشناوي  اعترض على طريقة هزار كهربا مع اللاعبين، ورد  عليه كهربا بألفاظ خارجة". 

 وأكمل تامر أمين: "لازم كهربا يعرف قيمة فانلة النادي الأهلي التي تعتبر مسئولية واحترام وآدب".

 ولفت تامر أمين: "يا كهربا وانت داخل النادي الأهلي انت داخل محراب وقلعة للقيم والمبادئ، ووجودك في النادي الأهلي يا كهربا مرهون بالتزامك وتثبت أنك تستحق ارتداء الفانلة الحمراء".
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