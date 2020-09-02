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رياضة

أشياء غريبة تدور في الكواليس.. كهربا يدفع ثمن اختياره | تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
بعيدًا عن خطأ محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم في ازمته مع زميله محمد الشناوي حارس مرمي الفريق وكذلك في حق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لكن هل يحتمل كهربا تلك الحملة الشرسة التي بدأت ضده منذ يوليو 2019.

وأكدت مصادر خاصة بالأهلي أن كهربا أخطأ في أحداث اليوم وارتكب جرمًا ربما لم يتكرر كثيرًا داخل اركان وجنبات إستاد مختار التتش، لكن إلم يحدث إعتداء بين اللاعب ذاته وأحد مسئولي القلعة البيضاء أمام أعين رئيس النادي وقتها ولم يكتب أحد حرفًا واحدًا ولم يتعرض لحملة التشويه التي تحدث حاليًا من اشخاص هدفهم الوحيد تصفية حسابات مع مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأضافت المصادر أن كهربا منذ يوليو 2019 وهو يدفع ثمنا غاليًا لاختياره تقرير مصيره وبدء رحلة الاحتراف، موضحا أنه علي الرغم من أن هناك تجاوزات له في وقت سابق عن هذا التاريخ لكنها لم تلق أي رد فعل إعلامي وقتها ولكن منذ ذلك الوقت تحولت كل الأمور إلي ضجة ضخمة .

وأوضحت المصادر أن محمود كهربا تعرض للإيقاف لنهاية الموسم من قبل مسئولي اتحاد الكرة رغم أن مرتكب الفعل الاساسي في مباراة السوبر المصري التي جرت بإستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي لم يحصل علي جزء من هذا العقاب وهو ما يدل علي أن هناك اشياء غريبة تدور في الكواليس.

وشددت المصادر على ان هناك مسئولين تقف في وجه شكوي كهربا للإتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية خوفًا من ثبوت واقعة تسجيل التعاقد في الجبلاية بعد إنتهاء الفترة القانونية لتسديد الرسوم، بل هناك من يتعاون لإيقاف كهربا من المحكمة الرياضية الدولية.

وقالت المصادر بالأهلي أن كهربا تعرض لما لا يتحمله بشر في مباراة السوبر المصري التي اقيمت في أبوظبي من سباب جماعي في الملعب وضرب وشتائم وتجاوز من لاعبين في الفريق المنافس واضحة ولكن الثنائي الذي تعدوا عليه لم يتم إيقافهما ولا يوم واحد.

وأوضحت المصادر أن الأهلي وقع عقوبة علي اللاعب تقدر بمليون جنيه وهي ما يقارب 12% من تعاقده السنوي وهو إعتراف بخطأ كهربا ، لكن هل يتحمل لاعب كل هذا الضغط النفسي والعصبي والترصد لمجرد رغبته في الرحيل.
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