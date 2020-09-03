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بعد إلغاء اختبار SAT.. المدير الإقليمي لاختبارات ACT بالشرق الأوسط: إجراء الامتحانات شهري سبتمبر وأكتوبر ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
امتحان SAT وACT
امتحان SAT وACT
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إبراهيم القادري
قال أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات Act بالشرق الأوسط، إن طالب الدبلومة الأمريكية حتى يستطيع دخول الجامعة يقوم بأحد الاختبارين إما SAT وإما ACT، وهذا متبع في جميع دول العالم.

وأضاف أحمد فاخر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لا أعرف لماذا تم إلغاء امتحان SAT، مؤكدا أن امتحان ACT امتحان إلكتروني، والطالب يحق له اختيار أحد الامتحانين.

وأوضح أحمد فاخر، أن امتحانات ACT لم يتم إلغاؤها وسوف تجري قريبا، وشركتنا تختلف عن شركة SAT، ونحن سنجري الامتحانات خلال هذا الشهر وشهر أكتوبر القادم.

من جانبها تابعت علا حامد، إحدى أولياء الأمور، أن ابنتي في آخر سنة في الدبلومة الأمريكية، ولها 6 محاولات للاختبار، وقامت ببعض الاختبارات، وتم حجب نتيجتها بسبب تسريب المحاولات، ولم تنجح إلا في اختبار واحد، لافتة إلى أن تسريب الامتحان ليس مسئولية الطالب.

ومن جانبه، استكمل الطالب عمرو خالد، أن امتحان SAT تم إلغاؤه قبل موعده، وجاءت إلينا رسائل بذلك ونحتاج إلى بدائل.

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