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تحد كبير.. أشرف صبحي: نعمل على قدم وساق لـ نجاح مونديال اليد 2021 ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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اسراء صبري
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد المصري لكرة اليد منظومة جيدة، متابعا أي نجاح يجب أن يوجد به تحدٍ.. واستضافة بطولة اليد في حد ذاتها تحدٍ كبير لمصر.

وأضاف وزير الرياضة، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تحديات تلك البطولة يمكن أن تنقسم إلى تحدٍ خاص بالجزء الإنشائي، معقبا "بدأنا في الربع الأخير من 2018 في إنشاء الصالات.. مصر كلها كانت تساندنا في هذا الأمر".

وأكد وزير الرياضة، التحدي الآخر يكمن في التنظيم، حيث لأول مرة تضم البطولة 32 فريقا في دولة واحدة، معقبا "مصر تستعد بقوة لتنظيم مونديال 2021 لليد".

وأشار إلى أن آخر تحدٍ يتمثل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن المنظومة الرياضية تعمل على قدم وساق لنجاح هذا الحدث.

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