مازلنا في الموجة الأولى.. الصحة العالمية: من المحتمل تعرض مصر لموجة ثانية لفيروس كورونا ..فيديو

قال عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تضع سيناريوهات و الخطوط العريضة للحكومات للتعامل مع فيروس كورونا، ومن ثم تقوم كل دولة بالتعديل واختيار ما يناسب ظروفها.





وأضاف " المغازي"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منظمة الصحة تفضل أن تكون الدراسة عن بُعد، منوهة بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فتح المدارس.





وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أخذت وقتًا لتحديد الإجراءات التي ستتبع لعودة الدراسة، وذلك من أجل دراسة كافة الجوانب والأمور سواء في القرى أو في المدن.





وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة الأزمة كانت ومازالت صحيحة، وتأتي بثمارها، معقبًا "يفضل أن يكون هناك تنوع في الدراسة عبر تحديد أيام تتم الدراسة بها بالتواجد في المدارس، وأيام أخرى تتم الدراسة عبر التعليم عن بُعد".

وفيما يخص الموجة الثانية، أوضح "إحنا في مصر لسه مخلصناش الموجة الأولى.. هناك دول بدأت في الموجة الثانية"، متوقعًا "احتمال مصر تدخل في الموجة الثانية من كورونا".

وأوضح "حتى الآن لم ندخل في الموجة الثانية.. ونأمل أن تكون الأعراض الخاصة بها قليلة وأضعف"، مشددا على ضرورة الالتزام بالتطعيمات الخاصة بالأمراض التنفسية.