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أخبار العالم

إعصار مايساك يضرب شبه الجزيرة الكورية.. واليابان تعلن فقدان سفينة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة معظم شبه الجزيرة الكورية، اليوم الخميس، بعد وصول الإعصار "مايساك" إلى البر، فيما أعلنت اليابان عن فقدان سفينة تحمل ماشية وعشرات الأشخاص.

والإعصار مايساك هو الرابع الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وهو من أشد الأعاصير التي شهدتها منذ سنوات، ومن المتوقع أن يضرب معظم الكوريتين.

وتم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، وتعرضت مدينة بوسان في جنوب كوريا الجنوبية لرياح قوية مع وقوعها في مسار الإعصار مباشرة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وصدرت تحذيرات من الإعصار والأمطار الغزيرة في معظم باقي كوريا الجنوبية، التي شهدت هذا العام أطول فترة متصلة من الطقس المطير مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية فتاكة.

ويبحث خفر السواحل الياباني عن سفينة شحن تحمل آلاف الماشية وعشرات من أفراد الطاقم وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن السفينة "جولف لايفستوك 1" أرسلت نداء استغاثة من بحر الصين الشرقي، إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان.

ومن المعتقد أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة وطاقما من 43 فردا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا وواحد على الأقل من أستراليا.
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