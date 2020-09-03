نجوم في مواجهة فيروس كورونا.. إصابة The Rock وشفاء أنطونيو بانديراس

حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، والأمر طال أيضًا عددا من نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» بمثابة صداع في رأس هؤلاء النجوم.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، من نجوم الفن.





The Rock

أعلن النجم الأمريكي دواين جونسون الشهير باسم "ذا روك"، إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر "ذا روك" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال فيه إنه وزوجته لورين هاشين، وابنتيهما، تيانا وجاسمين، جميعهم أصيبوا بفيروس كورونا.





وقال "ذا روك" إنهم في المرحلة الأخيرة من المرض، وإنهم في مرحلة التعافي في الوقت الراهن.

وأضاف "ما يهمني الآن هو حماية عائلتي وجميع الأشخاص الذين أحبهم، وأتمنى أنني فقط الذي أصبت بالمرض، لكن للآسف جميع عائلتي جاءت نتيجتهم إيجابية".





أنطونيو باندرايس

أعلن النجم العالمي انطونيو باندرايس، تعافيه من فيروس كورونا بعد خضوعه للحجر الصحل مدة 21 يومًا.

ونشر انطونيو باندرايس صورة له وهو يركل فيروس كورونا بقدمه عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلا: "21 يومًا من الحجر المنضبط يمكننى القول إننى تجاوزت الإصابة بكوفيد-19، لقد شفيت".



وأضاف: "أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر منى بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن".





ابن أميتاب باتشان

أعلن الفنان الهندى ابهيشيك باتشان، نجل النجم أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا بعد قضاء 28 يوما بالحجر الصحى، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقال ابهيشيك من خلال تغريدته: "هذا الصباح أجريت المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية".

وأضاف: "لقد أخبرتكم يا رفاق أنني سوف أحاربه، شكرا لكل صلواتكم التي فعلتموها من أجلي ومن أجل عائلتي، امتناني الأبدي للأطباء وطاقم التمريض في مستشفى نانافاتي لكل ما فعلوه معي، شكرا جزيلا".





أميتاب باتشان

وفي أول أغسطس، أعلن الفنان أميتاب باتشان عن شفائه من فيروس كورونا، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى.





وقال أميتاب باتشان، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".





نجوم مصر أصيبوا بـ كورونا: المطربة نهال نبيل أعلنت المطربة نهال نبيل، اليوم، عن شفائها من فيروس كورونا بعد إعلانها عن إصابتها بها منذ أكثر من 48 يوما.

كتبت نهال نبيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت ..يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى و خرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعًا وحشتوني جدًا .. ٤٨ يوما في المستشفى بحارب ضد فيروس كورونا.. وبعدها خرجت واخدت فترة نقاهتي وبقالي فيها شهر".



