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حوادث

ضبط 13 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية مكبرة على أبنوب بأسيوط

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 13 قطعة سلاح نارى (9 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش - 40 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 13 متهما، وضبط شخصين مطلوب ضبطهما فى قضية "إطلاق أعيرة نارية" فى حملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد 4 عائلات طرفى خصومتين ثأريتين وطرفى مشاجرة بدائرة مركز شرطة (أبنوب).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

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