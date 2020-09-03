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محافظات

تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن مبادرة «مشروعك» بالشرقية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

 

وأشار إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٢ ألفا و ٣٢٦ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة  مليار و ٧٥٢ مليونا و ٧٧٢ ألف جنيه ، لتوفر ٤٢ ألفا و ٧٥٧  فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

 

وأوضح العربي الشبراوي  مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

 

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاءوا  في المركز الأولى بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٢٦٠ مشروعا  بقيمة ٢٥٠ مليون و ٢٩٦ ألفا و ٤٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي  ٥٨٧ مشروعا بقيمة ٢٢٦ مليونا و٨٩٠ ألفا و٢٥٠ جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٦٠٥ مشروعات بقيمة ٢٠٦ ملايين و ٣٨٢ ألفا و٦٥ جنيها.

 

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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