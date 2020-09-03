AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير العدل اللبناني الأسبق لـ صدى البلد: 3 أساسيات ستنقذ لبنان من محنته

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:37 م
لبنان
لبنان
Advertisements
ميس رضا
قال اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي، إن لبنان لن يقبل بأي حل ترقيعى لا يلبي شروط التغيير الحقيقية لواقع لبنان المرير، لافتًا إلى أن إنقاذ لبنان يبدأ بمكافحة الفساد واستراداد السيادة التى تسيطر عليها حزب الله .


وأوضح"ريفي"، فى حوار خاص لـ صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أنه إذا لم يتم تغيير جذري سيذهب لبنان للإنهيار الكلى فالإنقاذ يبدأ ولا يكون إلا بالحل الجذري للوضع أي إلغاء الدويلة وإقامة الدولة إنطلاقًا من حكومة إنقاذية من رجال لبنانيين وطنيين غير تابعين لدويلة حزب الله الإيراني.


ولفت وزير العدل الأسبق، الإنقضاض على الطائف الذي يقوده "حزب الله" سيُدخل لبنان في صراعٍ تديره الدويلة بسلاحها، وحزب الله" متمسك بسلاحه ويريد تعديل الموازين في آن، محذرًا أن يقبل لبنان دخول حزب الله فى اي تسوية.


ارتفع إجمالي عدد الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى 25 شخصًا، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين.

وذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ.


وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ، وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم في وقت سابق.

وبذلك، بات المدعى عليهم في القضية، والبالغ عددهم 25 شخصًا، موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.

وتسبب انفجار المرفأ في 4  أغسطس بمقتل 188 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة


عمليات تلحيم فجوة في العنبر حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساسًا بالفساد والإهمال.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يشاركون في التحقيقات.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بعد الانفجار بإجراء تحقيق مستقل وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان.

وحوّل انفجار المرفأ في 4  أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

وزير عدل لبنان السابق: نحن عرب ولسنا فرسا.. ولن نكون جزءا من إيران

انفجار مرفأ بيروت.. المحقق العدلي يصدر مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك

الجيش الأمريكي: لبنان طلب المساعدة في إعادة تأهيل مرفأ بيروت

بدء محاكمة قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق

مسئول لبناني سابق يكشف عن تفاصيل جديدة في انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

تركيا ترانزيت.. شوبير: أليو ديانج في طريق عودته للأهلي ..فيديو

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية.. عزل نائب بمجلس الدولة.. منحة أمريكية لدعم إعداد مشروع لتطوير الإحصاءات.. تخصيص قطعة أرض بالساحل الشمالي

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

الضرائب: إلزام 134 شركة من كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

AdvertisementS

قرار جمهورى بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

رئيس الوزراء: إصرار من الحكومة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

مش هتلعب في بيراميدز.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على كهربا

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

الهضبة بريء.. حقيقة وجود خلاف بين دينا الشربيني وشيرين رضا

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

وزيرة التجارة: انضمام 34 شركة في مصر لاتفاقية الكويز للتصدير إلى أمريكا باستثمارات مليار جنيه

هاشتاج الدعم لضحايا متحرش طنطا يتصدر الترند... ومغردون: نطالب بالإعدام لمستغل المرضى بالأحضان

السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية.. عزل نائب بمجلس الدولة.. منحة أمريكية لدعم إعداد مشروع لتطوير الإحصاءات.. تخصيص قطعة أرض بالساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين