برسوم 50 مليونا و519 ألف جنيه.. الشرقية تستقبل 26 ألف طلب لتقنين وضع يد على أراضي دولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراض زراعية.

أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى املاك الدولة بلغت ٢٦ ألف و١٤٦ طلب مشيرا الى انه تم تسديد ٥٠ مليون و٥١٩ الف و٩٩٤ جنيها حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ وإجمالى عدد حالات التعدى على اراضى املاك الدولة ٧٢٠٠١ حاله تعدى وتم إزالة ٢٥٦١٩ حاله تعدى وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لازالتها يبلغ 30478حاله تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة

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وأوضح المحافظ أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن ٥٠ مليون و٥١٩ الف و٩٩٤ جنيها حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ وجاري إستكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وذلك طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

اشار المحافظ بأن إجمالي ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وتم إرساله إلى المتغيرات المكانيه حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ بلغ ٥٠٢٨ طلب تقنين وأن عدد الطلبات المستوفيه للشروط وقابل للتقنين ٢٣٩٥ طلب وعدد الطلبات التى تم البت فيها لتقنين وضعها ١٩٨٦ طلب تقنين وجارى دراسة وضع باقى الطلبات المقدمة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم تحرير ٢٨٥ عقد للمواطنين واضعى اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنة المشكلة بمبلغ ٣٠ مليون و٣٣ الف و٦٥٣ جنيهًا.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حقوق الشعب.

ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م بالأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في إستيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أوإسترداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.