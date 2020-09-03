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أخبار البلد

مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 143 رحلة جوية اليوم لنقل 14 ألف راكب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:58 م
مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى
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نورهان خفاجي
يسير مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم، الخميس، 143 رحلة طيران إلى عدة وجهات دولية وداخلية لنقل نحو 14 ألف راكب إلى وجهات دولية وعربية مختلفة، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر مطلعة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها تورنتو ونيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وجوانزو وأمستردام وإنجمينا ولاجوس وميلانو وأثينا وبيروت وأسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبى والشارقة والرياض وأبوظبى، وتبلغ رحلات السفر 72 رحلة وعدد الركاب وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 6543، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 71 رحلة تنقل على متنها 7795 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها نيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا وإسطنبول وأديس أبابا ودبى وأبوظبى ودمشق ولاجوس وبيروت.


وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.


وبدأت المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.


وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارا.
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