مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 143 رحلة جوية اليوم لنقل 14 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم، الخميس، 143 رحلة طيران إلى عدة وجهات دولية وداخلية لنقل نحو 14 ألف راكب إلى وجهات دولية وعربية مختلفة، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وقالت مصادر مطلعة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها تورنتو ونيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وجوانزو وأمستردام وإنجمينا ولاجوس وميلانو وأثينا وبيروت وأسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبى والشارقة والرياض وأبوظبى، وتبلغ رحلات السفر 72 رحلة وعدد الركاب وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 6543، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 71 رحلة تنقل على متنها 7795 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها نيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا وإسطنبول وأديس أبابا ودبى وأبوظبى و دمشق ولاجوس وبيروت.







