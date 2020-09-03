في ذكري وفاته... أحمد حسن يوجه رساله للراحل محمود الجوهري

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نجم منتخب مصر سابقا، صوره له مع كابتن محمود الجوهري في ذكري وفاته من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد حسن قائلا: "في ذكراه دائمًا حاضر.. رحم الله الكابتن محمود الجوهري أحد أهم أساطير التدريب المصرية و الأفريقية.. هذا الرجل العظيم كان سابقا عصره بعقلية احترافية وشخصيا أدين له بالفضل في الكثير من الدروس المستفادة فى رحلة الحياة أهمها حب العمل واتقانه وسيظل اسم الجوهري بحروف من ذهب في تاريخ مصر".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:

-كنت بحبه اوي

-رحم الله كابتن الجوهري

- ربنا يرحمه



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ويذكر أن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لـ الأهلي والزمالك والمنتخب الأول، والذي تحل اليوم الذكرى الـ 8 لوفاته عقب صراع طويل مع المرض. - ربنا يرحمه

وحقق الجوهري العديد من الإنجازات والألقاب على مدار مسيرته كـ لاعب كرة قدم حيث يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز تلك الإنجازات.





بدأ محمود الجوهري مسيرته كـ لاعب وهو في سن الـ 17 حيث أصبح من عناصر الفريق الأول الأساسية في الفترة من 1955 لـ 1964 وتوج مع الفريق بـ 6 القاب للدوري المصري و 3 بطولة كأس مصر وبطولة في دوري القاهرة.





توفي الجوهري عقب الإصابة بـ جلطة دماغية أدت لـ نزيف في المخ وتم نقله لـ أحد المستشفيات في الأردن، حيث تم الإعلان عن وفاته إكلينيكيا وتم إعلان الوفاة رسميا يوم 3 سبتمبر 2012.