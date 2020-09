في ذكري وفاته... أحمد حسن يوجه رساله للراحل محمود الجوهري

View this post on Instagram

في ذكراه دائمًا حاضر.. رحم الله الكابتن محمود الجوهري أحد أهم أساطير التدريب المصرية و الأفريقية.. هذا الرجل العظيم كان سابقا عصره بعقلية احترافية وشخصيا أدين له بالفضل في الكثير من الدروس المستفادة فى رحلة الحياة أهمها حب العمل واتقانه وسيظل اسم الجوهري بحروف من ذهب في تاريخ مصر