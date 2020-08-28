على أنغام بالبنط العريض.. أحمد حسن وابنته يرقصان داخل السيارة

شارك عميد لاعبي العالم أحمد حسن لاعب منتخب مصر الوطنى السابق، متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام".





وظهر أحمد حسن وابنته داخل السيارة وهما يرقصان على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى، ونال إعجاب الجمهور.







تخطت أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 27 مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناه الرسمية على يوتيوب.





وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".



بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".



أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.





