AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم.. دينا الراقصة برفقة والدتها | شاهد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:59 م
دينا الراقصة ووالدتها
دينا الراقصة ووالدتها
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا برفقة والدتها و علقت  قائلة: "لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم، احلي ام في الدنيا ربنا يخليكي ليا "

اقر ايضا :

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
- انتي قمر 
-ربنا يخليهالك 
- عندك حق

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا على عدم وضع مكياج وعلى جمال بشرتها.

وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. دينا تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

بـ فستان قصير.. دينا الراقصة تستعرض جمالها على إنستجرام

أنا من غيرك ولا حاجة.. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الراقصة دينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة.. شاهد

اكتبها على قلبك.. الراقصة دينا تعطي نصيحة لمتابعيها.. شاهد

خلصنا رحلتنا.. شاهد | أصالة وابنتها في أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

هاشتاج الدعم لضحايا متحرش طنطا يتصدر الترند... ومغردون: نطالب بالإعدام لمستغل المرضى بالأحضان

يختص بالأموال المؤممة والمتصالح عليها.. الحكومة تنشئ "جهاز إدارة الأموال المستردة"

قبل مواجهة كرواتيا.. إصابة كريستيانو رونالدو

إيروفلوت الروسية ومصر للطيران تستأنفان الرحلات.. تفاصيل عودة الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة

وكر للدعارة والفجور| السجن 11 عاما لعاطل وزوجته حولا منزلهما لممارسة الرذيلة

نادية عمارة تنصح من مات ابنه في حياته بـ 6 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان