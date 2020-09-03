لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم.. دينا الراقصة برفقة والدتها | شاهد

نشرت الفنانة دينا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم، احلي ام في الدنيا ربنا يخليكي ليا " وظهرت دينا برفقة والدتها و علقت قائلة: "





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وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- انتي قمر

-ربنا يخليهالك

- عندك حق





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا على عدم وضع مكياج وعلى جمال بشرتها.





وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.





وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.





وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.