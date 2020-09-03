الصراع على التفوق التكنولوجي وإستونيا

على الرغم من حجمها ، أصبحت إستونيا وهى من دول البلطيق (وهى ثلاث دول ليتوانيا ولاتفيا واستونيا وهي دول مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى والان اعضاء فى الاتحاد الاوروبى والناتو ) واحدة من أكثر دول العالم تقدمًا من الناحية التكنولوجية. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الإستونية في التسعينيات لإصلاح البلاد وتحويلها إلى مجتمع رقمي ، وهي حركة تُعرف الآن باسم "إستونيا الإلكترونية". وكجزء من هذه الحركة ، 99 في المائة من الخدمات العامة عبر الإنترنت ، و 96 في المائة من الضرائب معلنة عبر الإنترنت ، كما أن 99.6 في المائة من المعاملات المصرفية تتم عبر الإنترنت. اتخذ صانعو السياسات خطوات جذرية نحو رقمنة الدولة ، والتأكد من أن الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان وتقديم "الإقامة الإلكترونية" لأي شخص يرغب في إنشاء شركة في الدولة من قاعدة افتراضية. تمتلك إستونيا أيضًا ثاني أسرع شبكة Wi-Fi عامة في العالم ، وتعد العمليات الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية مع تفضيل التوقيعات الافتراضية على تلك المادية للعديد من المعاملات.





كانت إستونيا مبدعة في كل جانب من جوانب الحياة العامة تقريبًا. كانت أول دولة: 1- أجرت انتخابات وطنية عبر الإنترنت؛ بالاضافة الى تنفيذ نموذج ذكي لوقوف السيارات والاقتصاد التشاركي في التنقل ؛ و فتح شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية على مستوى البلاد. فضلا عن انها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن اختبار الطريق للمركبات المصنفة على أنها مستوى SA3 2 أو SAE 3 . كل هذا يدل على أن إستونيا ، بحكومتها وشعبها المبتكرين ، هي أرض اختبار مثالية للأفكار الجديدة والجريئة Skype و TransferWise و Taxify .





2- روبوت توصيل ذاتي القيادة من Starship ،والذي سبق أن قاد في بعض شوارع إستونيا . تتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي شجعت بها إستونيا على التطور التكنولوجي في تضمين blockchain في العديد من عملياتها . كانت إستونيا أول دولة تستخدم التكنولوجيا كليا على المستوى الحكومي فى اوروبا. اكتسبت Blockchain منذ ذلك الحين جاذبية تجارية ضخمة ، مع قدرتها على توفير أمان معزز وتسريع العديد من العمليات الطويلة التي تثبت فائدتها لمجموعة من القطاعات المختلفة. تم إنشاء أكبر شركةblockchain في العالم ، Guardtime ، في إستونيا ، وتقدم خدماتها إلى الحكومتين الأمريكية والتايلاندية ، بالإضافة إلى مجموعة الاتصالات الأمريكية Verizon .





3- الالتزام بالابتكار ، تم تصنيف إستونيا على أنها النقطة الساخنة الأولى لريادة الأعمال في تقرير رواد الأعمال المخفيين في أوروبا التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي : نشاط الموظف الريادي والقدرة التنافسية في أوروبا ، 2017. اقترحت الدراسة أن سياسة الدولة الموجهة نحو تنظيم المشاريع قد شجعت بشكل كبير تطورها الاقتصادي. كما أشار إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من الإستونيين يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي زيادة كبيرة عن المتوسط ​​الأوروبي (67 في المائة). 4- قياده كالة الاستثمار الإستونية ، وهي جزء من Enterprise Estonia ، هي وكالة حكومية تروج للاستثمارات الأجنبية في البلاد ، فضلًا عن دعم الشركات التي تستثمر وتتوسع هناك. يقدم خدمات استشارية استثمارية مجانية ، مصممة دائمًا لتلبية احتياجات المستثمرين المحتملين والحاليين. وتشمل هذه : خدمات المعلومات وإعداد الاستثمار ؛ مقترحات الاستثمار والزيارات، الاستشارات وإدارة المشاريع، تسهيل الاتصالات والتفاوض مع السلطات ؛تنظيم التوظيف وتحديد الممتلكات المناسبة ؛ وخدمات ما بعد الاستثمار / الرعاية اللاحقة. رأس المال البشري ذو المستوى العالمي والقدرات الرقمية الفريدة وبيئة الأعمال التنافسية تجعل إستونيا موقعًا ذكيًا وسريع الحركة للشركات ذات الطموحات العالمية.





غالبًا ما توصف إستونيا بأنها مجتمع رقمي حقيقي . حاليا ، يتم تقديم غالبية الخدمات الحكومية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ويتم ضمان سلامة البيانات من خلال تقنية blockchain. يمكنك استخدام الوصفات الطبية الإلكترونية أو ملف الضرائب أو حتى شراء سيارة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب تسجيل المركبات. لا يوجد سوى عدد قليل من الأشياء التي لا تزال بحاجة إلى القيام بها في العالم التناظري ، مثل الزواج أو شراء العقارات. قبل ربع قرن ، عندما استعادت إستونيا دولتها المستقلة من الاتحاد السوفيتي ، كنا دولة فقيرة بحاجة إلى بناء دولة حديثة وفعالة وديمقراطية . يلزم إجراء إصلاحات جذرية في جميع مناحي الحياة. بعد استعادة الاستقلال ، لم يكن لديهم شبكة من مكاتب الضرائب أو مكاتب الخدمات الاجتماعية أو أي نقاط تقديم خدمة عامة في هذا الشأن. لقد كانت صفحة مفتوحة لتشكيل مجتمع جديد - وبطريقة مختلفة. من أجل تحقيق توفير الخدمة الشاملة بطريقة ميسورة التكلفة ، تم التفكير في النموذج الرقمي. لكن الخيار الذي اتخذناه لصالح التكنولوجيا لم يكن سهلًا. وتم تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(ICT) لجعل تقديم الخدمات العامة أرخص ومتاحًا في المناطق الريفية.





كان قرار استثمار الموارد الشحيحة لدولة مستقلة مستعادة حديثًا في بناء اتصالات الإنترنت وتزويد المدارس والمكتبات العامة بنقاط وصول مجانية إلى الإنترنت محفوفًا بالمخاطر. كان لابد من التخلي عن إصلاح الحفر أو المباني المدرسية المتهالكة من أجل الاستثمار في التقنيات الجديدة.على الرغم من أن العقد الأول كان معقدًا ، إلا أن هذا القرار أعطى المجتمع الإستوني بأكمله الزخم للقيام بقفزة رقمية في المستقبل. لقد غيرت قفزة الإيمان تلك أساسيات مجتمعنا في العديد من مجالات الحياة العامة. أصبح أطفال المدارس يعرفون الكمبيوتر في سن مبكرة ، أحضروا مهاراتهم المكتسبة حديثًا إلى المنزل وأصابوا آباءهم وأجدادهم بالفيروس الرقمي. تغيرت الأولويات بالنسبة للعائلات وتم تشجيع الآباء على الاستثمار في جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. لم نقم في أي وقت من مراحل التحول الرقمي للمجتمع الإستوني بإنشاء أحدث التقنيات من الصفر. من الناحية التقنية ، كل شيء نستخدمه عادي إلى حد ما ويشيع استخدامه من قبل الجهات الفاعلة الأخرى ، خاصة في الغالب. تُظهر التجربة الإستونية أيضًا أن المعدلات المرتفعة للتغلغل التكنولوجي الأساسي تؤتي ثمارها بشكل أفضل من التكنولوجيا المتطورة فقط في أيدي قلة مختارة. إن التكنولوجيا الشائعة الرخيصة التي يستخدمها المجتمع ككل تجلب فوائد أكبر بكثير من المزايا الحصرية التي لا يمكن الوصول إليها إلا للسكان المتنقلين. مع وجود إطار العمل الرقمي الأساسي ، فقد حان الوقت للبناء على النظام الأساسي عبر الإنترنت: الآن بعد أن أصبحت الخدمات رقمية ، يمكن للمواطنين أن يكونوا كذلك.





مع وجود جزء كبير من الدولة على الإنترنت بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، جاء قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية إلى الحكومة واقترحوا أن يستفيد الجميع من امتلاك هويات رقمية آمنة. إن الإستونيين لديهم بطاقات هوية رقمية منذ ما يقرب من عقدين. ويمكنهم استخدام هذه البطاقات الممكّنة بالشريحة كوثيقة تعريف أثناء عبور الحدود في أوروبا ، والتوقيع على المستندات والطوابع الزمنية ، والتقدم بطلب للحصول على خدمات عامة مختلفة ، ودفع الغرامات والضرائب عبر الإنترنت ، والاستعلام عن السجلات، أو ببساطة إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة. لذلك فقد تطورت إلى جواز سفر على الإنترنت معترف به بالكامل للاستونيين . من المعروف ان التقنيات الجديدة غير مجدية بدون إطار قانوني داعم لضمان استخدامها المسؤول. يحمي القانون توقيع الأشخاص على الإنترنت وأمنهم وحقوقهم. في الوقت نفسه ، يتحمل المواطنون مسؤولية حماية بطاقة الهوية الخاصة بهم (وبالتالي هويتهم الرقمية) ، مما يعني أنه إذا سمحوا لشخص آخر باستخدامها ، فسيكونون أيضًا مسؤولين قانونًا. هذا النظام أرخص أيضًا. تم تقدير نظام المصادقة الرقمية والتوقيع المستخدم من قبل جميع السكان لتوفير ما يصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. فاقت كفاءة هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة والشركات الخاصة للمؤسسات والشركات والمواطنين تكلفة الاستثمار بكثير.





إن تأثير الاقتصاد الكلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطور هو أكبر من ذلك - حيث يأتي ما يقرب من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا . أدى وجود مجتمع رقمي أيضًا إلى تعزيز ثقافة شركات التكنولوجيا المبتكرة. . لكن الابتكار يكمن أيضًا في عملية الجمع بين الأعمال والأفراد والحكومة معًا. تُستخدم البنية التحتية للهوية الرقمية الحكومية أيضًا من قبل البنوك والشركات الخاصة الأخرى ذات متطلبات الأمان والثقة العالية ، وجميع الشركات الخاصة حرة في تطوير الخدمات على رأس الإطار أيضًا. لذلك فإن إستونيا هي مثال معياري لـ "الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وهذا يضمن استفادة جميع الأشخاص من الخدمات الرقمية. مع تخزين الكثير من الحياة العامة والخاصة في إستونيا على الإنترنت. أنه بنفس الطريقة التي تصدر بها الدولة جوازات السفر لتقديم هوية آمنة في العالم التناظري ، يجب أن تحافظ على سلامة مواطنيها في العالم الرقمي. الحلول التقنية لحماية البيانات ، بما في ذلك تأمين جميع بيانات المواطنين. يجب تعديل القاعدة القانونية من أجل استخدام سلطة إنفاذ الدولة لحماية البيانات. بالطبع ، لا يوجد شيء اسمه الأمن المطلق. لكن من السهل إثبات أن التقنيات الرقمية توفر أمانًا أكبر من نظائرها الورقية. يوفر التنسيق الرقمي تحكمًا أكبر في البيانات الشخصية أكثر من التنسيق الورقي ، بشرط أن تحدد المساحة القانونية قواعد واضحة بشأن جمع البيانات وتخزينها واستخدامها. يعرف الشعب الإستوني أن التدخل في قواعد البيانات العامة لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لأنه سيتم تسجيله وتأمينه من خلال طابع زمني قائم على blockchain. وهذا يخلق ثقة إضافية بين المواطنين والدولة والخدمات الإلكترونية.





لم تعد استونيا عملاقًا صغيرًا يقف وحيدا في رياح التغيير. منحت ألمانيا مواطنيها بطاقة هوية بشريحة رقمية ، وانضمت فنلندا إلينا الآن على نفس منصة تبادل البيانات ، مما يعني أننا سنتمكن قريبًا من تبادل البيانات عبر الحدود . هناك أيضًا أشياء مذهلة تحدث في إفريقيا ، والتي لديها إمكانات كبيرة للقفز إلى العصر الرقمي بسرعة أكبر بكثير من البلدان الراسخة ذات الأنظمة القديمة. يتضمن بعضها الاستخدام الواسع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول وتطبيقات عملية مختلفة للمزارعين في رواندا والسنغال. يُظهر المثال الإستوني كيف يمكن للقطاع العام أن يتابع التغيير التكنولوجي بشكل فعال دون أن يستغرق عقودًا للقيام بذلك. لا يهم ما إذا كنت كبيرًا أو صغيرًا - فكل ما تحتاجه هو الإرادة السياسية وثقة موظفيك وشركاء جيدين من القطاع الخاص للتحول الرقمي.



