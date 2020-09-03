إيران تسجل 129 وفاة و 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم /الخميس/، تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و129 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أورده قناة "روسيا اليوم" - إنه وفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21926 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 380764 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.





وأضافت أن 3702 مصاب بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، منوهة إلي ارتفاع عدد المتعافين من كوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء إلى 328595 شخصا.





وأفادت الوزارة بأن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى أن 13 إقليما في وضع صحي أحمر، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.



