شاهد.. حملات شرطة البيئة لضبط المخالفات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية عن ضبط (مصنع ومخزن "بدون ترخيص") يحتويان على (187 طن أعلاف – 173 طن أسمدة زراعية) بدون ترخيص، وبالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.





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وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية تم ضبط (4 مصانع ومخزن "بدون ترخيص") تحوى على (172,3 طن مواد غذائية بدون ترخيص وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ.









وفى المنشآت الصناعية تم ضبط (15) قضية لعدم وجود سجل الحالة البيئية - عدم اكتمال الاشتراطات البيئية – عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديريتى أمن كفرالشيخ والقليوبية.





وفى مجال المنشآت الصحية تم ضبط محرقة مستشفى بها (3 أطنان من المخلفات الخطرة) ووجود بعض مخالفات الاشتراطات البيئية تتمثل فى عدم وجود سجل المخلفات الخطرة – عدم اكتمال سجل الحالة البيئية وسجل القياسات – التخزين غير الآمن للمواد والمخلفات الخطرة- تداول المخلفات الصلبة الخطرة بطريقة غير آمنة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وفى عوادم السيارات ضبط (20) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).





وفى مجال حماية المحميات الطبيعية بنطاق مديرية أمن مطروح تم ضبط (6) أسود مختلفة الأحجام.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (119) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الصيد.





وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (19) مخالفة لوحدات نهرية بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (91) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.