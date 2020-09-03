الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع 4 مجالات للتعاون مع 3 دول عربية

قال تقرير صادر عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، إن اتفاق مباشرة العلاقات بين إسرائيل والإمارات خلق ظروفا مواتية لتطوير التعاون بين تل أبيب وثلاث دول عربية أخرى، لاسيما في مجال الأمن والتجارة.









وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بحسب ما جاء في التقرير الوزاري، أن الاتفاق مع الإمارات يفسح مجالا لتطوير العلاقات مع دول خليجية أخرى، وهي، بحسب الاحتمالية، سلطنة عمان والبحرين والسعودية.









وأشار التقرير المكون من 11 صفحة إلى أن منظومة التهديدات التي تواجهها السعودية تتقاطع بشكل واضح مع مثيلتها التي تواجهها إسرائيل، وهو الأمر الذي يمهد الطريق للتعاون بين الطرفين في المجال العسكري ومجال الاستخبارات على أساس ثنائي أو في إطار تحالفات إقليمية".









وأمنيا، أشار التقرير إلى أن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى الاصلاح الاقتصادي في السعودية يمكن أن تؤدي إلى خلق فرص للتعاون بين الرياض وتل أبيب في مجال الاقتصاد والتجارة والسياحة.









ورجحت الوزارة أن التعاون المحتمل بين تل أبيب والرياض سيتركز على "التكنولوجيات الإسرائيلية التي من شأنها تعزيز اقتصاد السعودية وتنمية قدرة المملكة على التصدي للتحديات الخارجية، على الرغم من أن حكومتها تمتنع حتى الآن عن إصدار أي بيانات رسمية بهذا الشأن".









كما رجحت الوزارة أن تستفيد البحرين من التعاون مع إسرائيل لتحسين مكانتها الاقتصادية وحل مشاكلها الأمنية، فيما من المتوقع أن يتركز التعاون المحتمل بين الدولة العبرية وسلطنة عمان "على المجالات المدنية غالبا".