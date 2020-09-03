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توك شو

لن ينتهي .. أبوغزالة:القضاء على كورونا مرتبط بتطعيم العالم كله في نفس الوقت..تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:19 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر والاقتصادى ، دائما ما يتم انتقادي من الكثيرين  بأننى متشائم ولا أقول إلا الأخبار غير السعيدة مؤكدا أنني كحامل رسالة يجب أن اقول الحقيقة والحقيقة أن كورونا لا يزال فى بدايته وسيكون هناك جولات وجولات من كورونا.

وأضاف أبو غزالة خلال مداخلة لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أننا سنعيش مع وباء كورونا لسنوات مشيرا إلى أن الحديث عن مضادات ولقاحات يتم تصنيعها ما هي إلا فرصة عمل تجارية للدول.

وتابع  المفكر والاقتصادى الكبير أنني دائما ما أسمع حديث من رؤساء دول بان العقار سيكون موجود قبل نهاية هذا العام مؤكدا أن إختراع المصل لن يحل مشكلة العالم.

وأشار أبو غزالة إلى أن  لن تنتهي أزمة كورونا الا عندما يلقح 7 مليارات انسان فى العالم في نفس الوقت. 
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