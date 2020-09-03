وزير الرياضة ورئيس القومي للمرأة يشهدان ختام دوري "لأني رجل" وتعميمه بالمحافظات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ،اليوم الخميس، ختام منافسات دوري "لأني رجل" لكرة القدم الخماسية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادى والذى نفذته الوزارة بالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.





حضر ختام الدورى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة، و مجموعة من الشباب المشاركين في حملة "لأنى رجل" .





وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للمرأة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم التعاون بين الطرفين، واستمرار تنفيذ دوري كرة قدم الخماسية في مختلف المحافظات تحت شعار «لأني رجل» بهدف تثقيف الشباب بأهمية تعزيز دور المرأة داخل المجتمع وحمايتها من العنف.





وشارك في منافسات الدوري الذى تم إطلاقه مطلع العام الجاري 108 فرق من جميع محافظات الجمهورية، بهدف تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين، وقيامهم بتوعية نظرائهم الشباب برسائل الحملة.





وبدأت فعاليات ختام الدوري بمباراة استعراضية جمعت فريقي كرة قدم نسائية من نادي وادي دجلة، اعقبها المباراة الختامية للدوري بين فريقي محافظتى أسيوط والغربية والتي انتهت بفوز فريق أسيوط بركلات الترجيح.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن دوري لأني رجل لكرة القدم يساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.





وتابع الوزير :" منفتحون للتعاون مع مختلف الجهات ومنها المجلس القومي للمرأة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والعمل على تنمية مهاراتهن".





ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة ، والاستفادة من الرياضة في توعية الشباب بحقوق المرأة، لافتة إلى تنفيذ برامج مشتركة الفترة المقبلة داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الشباب والرياضة.





وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظي القاهرة والغربية بتسليم الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى، وتسليم كأس البطولة لفريق أسيوط، وتكريم حكام المباراة الختامية من الفتيات.











