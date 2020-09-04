AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الاغتسال وقراءة الكهف.. تعرف على سنن يوم الجمعة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة
Advertisements
محمود ضاحي
ذكرت دار الإفتاء عبر صفحته على الفيسبوك متابعيها بأهم السنن التي يندب فعلها يوم الجمعة، مستشهدة بحديث النبى صلى الله عليه وسلم «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.

وأضافت أن هناك 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة استنانًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة أن سنن الجمعة لها فضل كبير حيث تكون سببًا في الحصول على ثواب كبير من الله تعالى.

وأضافت الإفتاء، أن سنن يوم الجمعة هي: «الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، ، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة إجابة الدعاء، فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وأضافت أن من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

واستدلت على أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيهما أفضل فى يوم الجمعة.. الصلاة على النبي أم قراءة القرآن ؟

أهم السنن المستحبة يوم الجمعة

الصلاة على النبي أم قراءة القرآن ؟ أيهما أفضل فى يوم الجمعة

أفضل أدعية يوم الجمعة.. اغتنمها

ترشيحاتنا

سر التقاط الصورة الرباعية مع أبناء وأحفاد فيلم سكر هانم .. فيديو

موعد مباراة الأهلي ووادي دجله في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيع اللاعب خَيار مطروح.. اتجاه فى الأهلي لتجميد كهربا .. تفاصيل

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

الأهلي يرفض تخفيض عقوبة "كهربا"

ضربة جزاء إزاى يعنى.. إبراهيم سعيد يعترض على قرار حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه