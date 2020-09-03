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محافظات

ضبط 750 كيلو سمك فاسد بدمياط

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:08 م
ضبط 750 كيلو سمك
ضبط 750 كيلو سمك فاسد بدمياط
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زينب الزغبي

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط، برئاسة الدكتور ايعاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ، بالتنسيق مع ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، حملة مكبرة على الاسواق للتفتيش على اللحوم والاسواق وضبط الغير صالح لاستهلاك الادمى.

أسفرت الحملة عن ضبط ٢٥٠ كيلو اسماك بساريا و١٠٠ كيلو اسماك بلطي صغير الحجم باجمالي ٣٥٠ كجم داخل سيارتين ربع نقل محملة بتلك الكمية من الاسماك الغير صالحة لاستعلاك الادمى.


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جاءت الحملة بالاشتراك مع قسم شرطة البيئه والمسطحات بقيادة مقدم محمد حمادي رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات وتم عمل عدد ٢ تقرير بيطري وصحة.

وتم تحرير المحاضر القانونية الازمة والتحفظ على الكمية من الاسماك الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.



ضبط 750 كيلو سمك فاسد بدمياط
ضبط 750 كيلو سمك فاسد بدمياط
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