الأجانب يستحوذون على 11.7% من معاملات البورصة الشهر الماضي

كشف التقرير الشهري للبورصة أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر82% من إجمالي تعاملات السوق خلال شهر أغسطس الماضي بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر11%، والعرب على 9ر5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.









ونوَّه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر819 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر181 مليون جنيه.







