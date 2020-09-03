الأجانب يستحوذون على 11.7% من معاملات البورصة الشهر الماضي

كشف التقرير الشهري للبورصة أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر82% من إجمالي تعاملات السوق خلال شهر أغسطس الماضي بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر11%، والعرب على 9ر5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوَّه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر819 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر181 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 5ر72% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 7ر20، وسجل العرب 7ر6%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 394ر11 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 766ر1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.