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أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقى بلاغات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية عبر 5 وسائل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش

تتلقي وزارة التنمية المحلية عبر مبادرة "صوتك مسموع" شكاوي المواطنين فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات البناء  والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك لازالتها في المهد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقيادة السياسية.


كما تتلقي المبادرة الشكاوي الخاصة بالمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد،وتهتم بشكاوي المواطنين الخاصة القمامة وازالة التراكمات .
.

ويتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق وسائل الاتصال الخاصة بالمبادرة وهي:رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)،  والبريد الإلكتروني ([email protected] ).


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