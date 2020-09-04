التنمية المحلية تتلقى بلاغات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية عبر 5 وسائل









كما تتلقي المبادرة الشكاوي الخاصة بالمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد،وتهتم بشكاوي المواطنين الخاصة القمامة وازالة التراكمات . .



، والبريد الإلكتروني ( [email protected] ).

ويتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق وسائل الاتصال الخاصة بالمبادرة وهي:رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ( www.facebook.com/sotakmasmwo)





تتلقي وزارة التنمية المحلية عبر مبادرة "صوتك مسموع" شكاوي المواطنين فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك لازالتها في المهد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقيادة السياسية.