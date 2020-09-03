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60 سنة على سكر هانم.. أبناء وأحفاد أبطال الفيلم يروون تفاصيل عنهم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:23 م
فيلم سكر هانم
فيلم سكر هانم
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هاني حسين
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة  برنامج " معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، ابناء واحفاد أبطال فيلم سكر هانم وهم الفنانون الراحلون كمال الشناوي وعمر الحريري ومحمد شوقي وعبد المنعم ابراهيم.

وقالت منى الشاذلي: " بعد مرور 60 عاما على الفيلم تجمع ابناء واحفاد ابطال الفيلم وقاموا بالتقاط مجموعة من الصور لإحياء ذكرى ابطال فيلم سكر هانم".

وقال  الفنان عمر علاء الدين كمال الشناوي، إن الراحل كمال الشناوي كان بسيط لأقصى درجة وكان يفطر جبنة بيضاء وحياته كانت بسيطة جدا.

من جانبها قالت سمية عبد المنعم إبراهيم، إن الفنان الراحل كان راجل جميل ودمه خفيف ولا يحب النكد وكان أب مصري ولا يفرض رأيه  على الإطلاق، وكان يحب التواجد في أي مناسبة.

كما قالت ايمان محمد شوقي ابنة الفنان محمد شوقي: "والدي كان اب حنين ويعامل أبناءه بطريقة جيدة ويفهم متطلبات الحياة ولم يكن أحد فينا متمردا على ارائه، وكان يقضي وقته في تصوير الافلام او المسرح ".

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