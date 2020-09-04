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رياضة

أمير مرتضى يطالب اتحاد الكرة بحسم الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا سريعا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على بيراميدز. 

وطالب أمير مرتضى من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بضرورة تحديد هوية الأندية المشاركة في البطولات القارية خاصة أن الأندية ستكون مطالبة بالعمل على تحديد أولويات العمل فيها.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن الزمالك مطالب بالعمل على تجهيز اللاعبين لبطولة أفريقيا التي يشارك في نصف النهائي بها ويشارك في الدوري أيضا وذلك حتى يستطيع أن يشارك في البطولة الموسم المقبل، معربًا عن أمله في  أن يتم تحديد الأندية المشاركة حتى يستطيع الزمالك تحديد أولوياته خلال الفترة المقبلة. 

وتابع، أن الزمالك في كل مباراة يخسر لاعب للإصابة أو الإيقاف وهذا نتيجة الضغط غير الطبيعي من توالي المباريات، مشددا على أن الفوز على حساب بيراميدز وتخطيه في جدول الدوري دفعة معنوية كبيرة للفريق.

وعن المباراة المقبلة للفريق في الدوري قال أمير مرتضى: "نقوم بإعداد اللاعبين كل مباراة على حدة لذلك سنغلق ملف بيراميدز لتجهيز الفريق للمواجهة المقبلة".

ويلتقي الزمالك الأحد المقبل طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الدوري الممتاز. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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