AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون: التجانس لم يتواجد بين لاعبي الزمالك في لقاء بيراميدز.. وسعيد بعودة شيكابالا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المدرب أنه لم يكن هناك تجانس بين اللاعبين في البداية لأن الفريق لعب بطريقة لعب جديدة أمام بيراميدز وهي 4-3-3 ورغم ذلك كان الزمالك قادرا على احراز أكثر من هدف في اللقاء.

وأوضح أن فريقه أهدر أكثر من فرصة للتسجيل كما أن ضياع ركلة جزاء بيراميدز كان نقطة تحول في المباراة ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف كارتيرون أنه قام بتغيير خطة الزمالك لتعويض غياب طارق حامد عن المباراة وتم توظيف زيزو وأوباما لمساعدة ساسي في المباراة وأكد المدير الفني أن التونسي فرجاني ساسي يستعيد مستواه، وأضاف أن الزمالك سيطر على خط الوسط في المباراة باستثناء نهاية المباراة، موضحا أنه لا يعرف حتى الآن إصابة الونش. 

وأوضح المدرب أنه سعيد بعودة  شيكابالا للمباريات، مضيفا أن اللاعب  أصبح جاهزا للمباريات وعاد اليوم بعد انتهاء إيقافه، خاصة وأنه لاعب خبرة وأي منافس يعمل له حساب، وأضاف أن مجموعة الناشئين يقدمون مستويات جيدة، ومن يجتهد في الملعب يحصل على فرصته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار جانبى بين شيكابالا وهانى سعيد قبل ودية الزمالك وبيراميدز.. فيديو

ودية الزمالك وبيراميدز| شيكابالا يعطي تعليمات لأبو جبل.. وكارتيرون يجتمع بـ اللاعبين

غضب محمود علاء وإلقاء زجاجات المياه بعد طرده من المباراة الودية أمام بيراميدز.. فيديو

وصلة ضحك بين شيكابالا وأوباما قبل ودية الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

كارتيرون: سعيد بالفوز على المصري

كارتيرون يطالب بسرعة تجهيز الثنائي الخطير

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: كورونا لا يستهدف الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي

سمارة قتله بسلاح أبيض.. تشييع جثمان الصيدلي ضحية مشاجرة الغربية..صور

أوبل تزيح الستار عن "موكا" أول سيارة كهربائية

الخديعة الكبرى .. إعلامية تكشف مصدر صناعة كورونا وحقيقة الموجة الثانية

الأهلي يرفض تخفيض عقوبة "كهربا"

هل شرط غسل الرأس في الاغتسال من الجنابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور

زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة