سعر الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 846 جنيها للجرام خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 .أسعار الذهب اليوم فى مصر:وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 967 جنيها.سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 846 جنيها.
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وبلغ جرام الذهب عيار 18 ، 725 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6784 جنيها.
وسجل السعر العالمى للذهب 1937 دولارا للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.