AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيلينا جوميز تحقق 170 مليون مشاهدة في أسبوع بـ كليب ice cream ..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
Advertisements
شروق ابراهيم
حقق كليب 'Ice Cream للنجمة العالمية سيلينا جوميز وblack pink رقما قياسيا بتحقيق 170 مليون مشاهدة بعد مرور اسبوع على طرحه عبر موقع يوتيوب.

وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات  black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.

واتخذت سيلينا جوميز إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها. 

وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الالعاب لم تسألها او تحصل على اذن منها او تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مشجر.. نيللي مقدسي بـ إطلالة جذابة

في 48 ساعة.. سيلينا جوميز تحقق 110 ملايين مشاهدة بأغنية ice cream.. فيديو

ابنة مايكل جاسكون تحيي ذكرى وفاته.. شاهد

في 3 أيام .. كليب ice cream لـ سيلينا جوميز يحقق 136 مليون مشاهدة |فيديو

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: غياب طارق حامد لم يؤثر على مستوي الزمالك

اختفاء كأس أفريقيا.. شوبير يروي تفاصيل واقعة طريفة داخل اتحاد الكرة .. فيديو

عودة طلاب التعليم المزدوج لتدريباتهم العملية .. غدا

السيسي يؤكد: موقفنا ثابت إزاء التسوية السياسية للأزمة الليبية.. وعقوبات أمريكية على شركات مرتبطة بمبيعات نفطية إيرانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه

موعد مباراة الأهلي ووادي دجله في الدوري المصري والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه