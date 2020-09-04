بعد تصريحات حفيده الأخيرة.. كمال الشناوي يتصدر ترند جوجل





وقال الفنان عمر كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إنه التحق بمجال التمثيل منذ 4 سنوات، مضيفا:" بدأت بمسلسل الأب الروحي ثم كلبش وتوالت الأعمال الدرامية".





وأضاف:" أنا مهندس معماري تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وجدي كمال الشناوي كان فنانا تشكيليا وكان خريج تربية فنية".

وتابع:" لم أترك مهنة الهندسة ولم اقصد أن اكون ممثلا ولم ادخل بالواسطة وبدأت تمثيل ومحدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي.. كنت عايز انجح لوحدي بمجهودي بدون ارتباط اسمي باسمه".





تصدر الفنان كمال الشناوي، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحات حفيده عمر كمال الشناوي، أثناء حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي.