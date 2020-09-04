AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. الاتحاد في مهمة صعبة أمام النصر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
فهد المولد لاعب اتحاد
فهد المولد لاعب اتحاد جدة
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره النصر، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف وخمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري السعودي.

ويطمح فريق الاتحاد  بقيادة نجمه فهد المولد في خطف الفوز من النصر، لقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في مسابقة الدوري، بعد الأداء والنتائج الكارثية التي قدمها هذا الموسم.

في المقابل يدخل فريق النصر مباراة اليوم بدون ضغوطات، بعدما ضمن المركز الثاني في مسابقة الدوري، والمشاركة في دوري أبطال آسيا.


كان الهلال توج حسم لقب الدوري السعودي رسميا بعد اكتساح الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 11 بـ 31 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. النصر يسعى للثأر من الوحدة.. الليلة

الأهلي يصطدم بـ الهلال في قمة نارية بـ الدوري السعودي

الليلة.. النصر في ضيافة التعاون بـ الدوري السعودي

الدوري السعودي.. موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة

الاتحاد يستفيق برباعية في الفيحاء.. والفتح يفوز على الحزم في الدوري السعودي

الهلال يسعى لحسم لقب الدوري السعودي أمام الحزم.. الليلة

ترشيحاتنا

اختبر عدادك بنفسك فى 6 خطوات.. تعرف عليها

بعد حصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز..رئيس جامعة أسوان : طبقنا نظم التعلم الحديثة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة ؟

نجيب ساويرس معلقا بعد فوز الزمالك: التايم لاين نايم

بعد اتهام إخوان تونس بالتآمر.. بدء معركة تكسير العظام بين الرئيس التونسي وحركة النهضة

بسبب كورونا.. إسرائيل تغلق 30 مدينة ومستوطنة وإصابات الفيروس تتزايد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها