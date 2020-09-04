الدوري السعودي.. الاتحاد في مهمة صعبة أمام النصر





ويطمح فريق الاتحاد بقيادة نجمه فهد المولد في خطف الفوز من النصر، لقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في مسابقة الدوري، بعد الأداء والنتائج الكارثية التي قدمها هذا الموسم.





في المقابل يدخل فريق النصر مباراة اليوم بدون ضغوطات، بعدما ضمن المركز الثاني في مسابقة الدوري، والمشاركة في دوري أبطال آسيا.









كان الهلال توج حسم لقب الدوري السعودي رسميا بعد اكتساح الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.





ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 11 بـ 31 نقطة.

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره النصر، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف وخمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري السعودي.