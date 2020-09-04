تتطلب موافقة جديدة من الفيفا.. اتحاد الكرة يرفض تطبيق الـvar في دوري القسم الثاني

رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تطبيق تقنية الفيديو الـvar فى مباريات دورى القسم الثاني المتبقية من عمر المسابقة المحلية.





واستند مسؤولو الجبلاية إلى أن تكلفة تطبيق تقنية الفيديو عالية ويتحملها الاتحاد فى المباريات إلى جانب أنها تتطلب موافقة جديدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.





ورغم أن المباريات المتبقية فى دورى القسم الثاني تتسم بالحساسية نظرا للصراع بين الفرق فى المجموعات الثلاث القاهرة وبحرى والصعيد شديد على الصعود والهبوط.





وتمسك مسؤلو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز حتى نهاية الموسم الجارى.





يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد تدرس اقامة معسكر تدريبي لحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var.