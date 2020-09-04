فولكس فاجن تعلن عن مواصفات وسعر Tiguan.. فيديو

تعتبر سيارة Tiguan، هي من أشهر سيارات الكروس أوفر في العالم في السنوات الماضية، وأكثر مبيعا على الرغم أن فولكس فاجن تغيير هذه السيارات السنة بصورة جذرية.













وتتميز هذه السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن سيارات Tiguan الحالية، سيصبح طولها 476 سم مقارنة بـ470 سم كما هو الحال حاليا ، وبالنسبة لعرض الهيكل فسيكون 162 سم ، وارتفاع الهيكل 185 ، والمسافة بي محوري العجلات ستزيد أيضا لتصبح 279 سم .





وفي الفيديو المنشور لسيارة Tiguan ، حصل الموديل الجديد على قمرة قيادة متطورة ، وفيها شاشتان ، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عادات رقمية ، ، واخرى تعمل باللمس موضوعة في منتصف واجهة القيادة .





كما تتمتع هذه السيارة بنظام دفع أمامي ورباعي ، أما علبة سرعة Dsg ، وعلى محركات بنزين tsi بسعة 2.0 لتر وعزم 186و220 حصان ، أما اسعارها في الاسواق فمن المفترض أن تكون نحو 27.5 ألف دولار.



