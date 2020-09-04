بمليون و280 ألف جنيه.. ضبط 16 ألف قرص مخدر بمطروح









تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (16000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله سيارة ملاكى.





وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 280 ألف جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.