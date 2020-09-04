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حوادث

بمليون و280 ألف جنيه.. ضبط 16 ألف قرص مخدر بمطروح

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:47 م
ضبط 16 ألف قرص مخدر
ضبط 16 ألف قرص مخدر بمطروح
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مصطفى الرماح


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (16000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله سيارة ملاكى.

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 280 ألف جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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