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حوادث

إخلاء سبيل مدرس لغة إنجليزية لإعطاء الدروس الخصوصية بطنطا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:51 م
إخلاء سبيل مدرس لغة
إخلاء سبيل مدرس لغة انجليزية
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احمد علي
قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم إخلاء سبيل مدرس لغة إنجليزية عقب قيامه بإعطاء عدد من الطلاب درسا خصوصيا فى إحدى الشقق بضمان محل إقامته.


جاء ذلك مخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجميع عدد من الطلاب داخل وحده سكنيه .

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود  بلاغا من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعي "م. ع" معلم لغة انجليزية، بإعطائه دروس خصوصية لمادة اللغة الانجليزية لعدد كبير من الطلاب داخل سنتر تعليمى بأحد العقارات بنطاق قسم أول طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمباشره دوره بالانتقال الي محل البلاغ ، وتم ضبط المدرس  مقيم بمحل البلاغ  لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمى للطلبة ، وتبين تواجد عدد من الطلاب وتم صرفهم وغلق المكان .

وتجمع العشرات من أسر وعائلات المدرسين أمام قسم الشرطة للمطالبة بسرعه الإفراج عنه من سرايا النيابة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إخلاء سبيل مدرس لغة إنجليزية لإعطاء الدروس الخصوصية بطنطا
إخلاء سبيل مدرس لغة إنجليزية لإعطاء الدروس الخصوصية بطنطا
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