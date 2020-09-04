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رياضة

بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:50 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعى
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

 وقدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على بيراميدز.

 

وطالب أمير مرتضى من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بضرورة تحديد هوية الأندية المشاركة في البطولات القارية خاصة أن الأندية ستكون مطالبة بالعمل على تحديد أولويات العمل فيها.

 

أضاف المشرف العام على الكرة أن الزمالك مطالب بالعمل على تجهيز اللاعبين لبطولة أفريقيا التي يشارك في نصف النهائي بها ويشارك في الدوري أيضا وذلك حتى يستطيع أن يشارك في البطولة الموسم المقبل معربًا عن أمله في  أن يتم تحديد الأندية المشاركة حتى يستطيع الزمالك تحديد أولوياته خلال الفترة المقبلة.

 

تابع أمير مرتضى أن الزمالك في كل مباراة يخسر لاعب للإصابة أو الإيقاف وهذا نتيجة الضغط غير الطبيعي من توالي المباريات، مشددا على أن الفوز على حساب بيراميدز وتخطيه في جدول الدوري دفعة معنوية كبيرة للفريق.

 

وعن المباراة المقبلة للفريق في الدوري قال أمير مرتضى: نقوم بإعداد اللاعبين كل مباراة على حدة لذلك سنغلق ملف بيراميدز لتجهيز الفريق للمواجهة المقبلة.


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