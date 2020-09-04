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محافظات

خطيب مسجد المنتزه بالفيوم: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أدى اهالى الفيوم اليوم صلاة الجمعة الثانية عقب فتح المساجد لصلاة الجمعة من قبل وزارة الأوقاف  ، حيث التزم المصليين بالاجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة الاوقاف من أرتداء القمامة وأحضار مصلاه والتباعد أثناء الصلاة .

 

يقول فضيلة الشيخ أشرف شعبان أمام وخطيب مسجد المنتزة بمدينة الفيوم  ، عقب النتهاء من صلاة وخطبة الجمعة اليوم ، نعقم المسجد 3 مرات يوميا ويوم الخميس من كل أسبوع يتم غسل المسجد بالماء والصابون وتعقيمه بالكامل  ، استعدادا لصلاة الجمعة بالاضافة الى التعقيم اليوم و غلق دورات المياه لكى نحرص على أنفسنا وغيرنا وكذلك غلق مصلاة النساء وعدم الانتظار فى المسجد عقب الانتهاء  من الصلاة .


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أضاف شعبان بان جميع المصليين ملتزمين بالمصلى والتباعد وأرتداء القمامات والمسجد بيقوم بتوفير القمامة توزيعها على المصلين الذين  يدخلون المسجد للصلاة بدون كمامات .

وعن خطبة الجمعة اليوم كانت عن الايمان والعلم والايمان ، بان  يأمرنا الله عز وجل  ان نأخذ بالاسباب   ، أما العلم فهو أيضا  قائم على الاسباب و لله تبارك وتعالى أمرنا بالعلم والاخذ بالاسباب .


والاخذ بالاسباب لايتعارض مع التوكل أيضا فالتوكل ان تأخذ  بالاسباب معتمداأولا وأخرا على مسبب الاسبابو هو الله تبارك وتعالى  ، وهو الذى بيده الامركله والذى بيده مقاليد الامور وأمره بين الكاف والنون ،  فأذا قال للشئ كن فيكون .


والنبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة الى المدينة كان شغله الشاغل أن يضع خطة ناجحة لكى يصل بها الى المدينة بسلامة الله ، فاخذ بالاسباب معتمدا ومتوكلا اولا وأخرا على مسبب الاسباب  وهو الله عز وجل .


"إِذْ يَقُولُ" النبي صلى الله عليه وسلم "لِصَاحِبِهِ" أبي بكر لمَّا حزن واشتد قلقه : "لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" بمعونته ونصره وتأييده، "فَأَنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ" أي: الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد "وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا" وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم اللّه حرسا له "وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى"

خطيب مسجد المنتزه بالفيوم: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية.. فيديو
خطيب مسجد المنتزه بالفيوم: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية.. فيديو
خطيب مسجد المنتزه بالفيوم: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية.. فيديو
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