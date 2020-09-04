خطيب مسجد المنتزه بالفيوم: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

أدى اهالى الفيوم اليوم صلاة الجمعة الثانية عقب فتح المساجد لصلاة الجمعة من قبل وزارة الأوقاف ، حيث التزم المصليين بالاجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة الاوقاف من أرتداء القمامة وأحضار مصلاه والتباعد أثناء الصلاة .

يقول فضيلة الشيخ أشرف شعبان أمام وخطيب مسجد المنتزة بمدينة الفيوم ، عقب النتهاء من صلاة وخطبة الجمعة اليوم ، نعقم المسجد 3 مرات يوميا ويوم الخميس من كل أسبوع يتم غسل المسجد بالماء والصابون وتعقيمه بالكامل ، استعدادا لصلاة الجمعة بالاضافة الى التعقيم اليوم و غلق دورات المياه لكى نحرص على أنفسنا وغيرنا وكذلك غلق مصلاة النساء وعدم الانتظار فى المسجد عقب الانتهاء من الصلاة .





أقرأ ايضا :محافظ الفيوم يوجه بتوحيد الجهود استعدادًا لموسم السياحة





أضاف شعبان بان جميع المصليين ملتزمين بالمصلى والتباعد وأرتداء القمامات والمسجد بيقوم بتوفير القمامة توزيعها على المصلين الذين يدخلون المسجد للصلاة بدون كمامات .

وعن خطبة الجمعة اليوم كانت عن الايمان والعلم والايمان ، بان يأمرنا الله عز وجل ان نأخذ بالاسباب ، أما العلم فهو أيضا قائم على الاسباب و لله تبارك وتعالى أمرنا بالعلم والاخذ بالاسباب .





والاخذ بالاسباب لايتعارض مع التوكل أيضا فالتوكل ان تأخذ بالاسباب معتمداأولا وأخرا على مسبب الاسبابو هو الله تبارك وتعالى ، وهو الذى بيده الامركله والذى بيده مقاليد الامور وأمره بين الكاف والنون ، فأذا قال للشئ كن فيكون .





والنبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة الى المدينة كان شغله الشاغل أن يضع خطة ناجحة لكى يصل بها الى المدينة بسلامة الله ، فاخذ بالاسباب معتمدا ومتوكلا اولا وأخرا على مسبب الاسباب وهو الله عز وجل .





"إِذْ يَقُولُ" النبي صلى الله عليه وسلم "لِصَاحِبِهِ" أبي بكر لمَّا حزن واشتد قلقه : "لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" بمعونته ونصره وتأييده، "فَأَنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ" أي: الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد "وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا" وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم اللّه حرسا له "وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى"