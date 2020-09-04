ممثل الأمم المتحدة: ليبيا تعاني حالات اختفاء قسري بشكل يومي.. فيديو

قالت ممثلة الامين العام للامم المتحدة بليبيا، ستيفاني ويليامز، إنهم محبطون للغاية لوجود خروقات ومستمرة لحظر دخول السلاح إلى ليبيا حتى أن سكرتير الأمم المتحدة تحدث بهذا الصدد .





وأوضحت ستيفاني ويليامز ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية إكسترا نيوز ، أن الدول التى ترسل إمدادات لا نهائية من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا تتصرف وكأن لديها نوع من الحصانة والواقع أنه بدون فرض لحظر دخول السلاح إلى ليبيا فالأمر سيصبح شديد الصعوبة ويجهض مجهوداتنا لتهدئة الأوضاع .





وأشارت ممثلة الأمين العام للامم المتحدة ، إلى أن ليبيا غارقة فى الأسلحة ولا تحتاج إلى المزيد لمقاتلين من المرتزقة ووجود قوات أجنبية على أراضيها لأننا نعانى الآن من غياب السيادة الليبية على أراضيها .









ولفتت ، إلى أن أنه عندما يكون هذا القدر من الحصانة الليبية لهؤلاء نجد ذلك ينعكس على الأرض بما يحدث بمنطقة الصراع وبالتالى ينعكس على خروقات حقوق الانسان فى ليبيا .









وتابعت ممثلة الامين العام للامم المتحدة بليبيا، أن ليبيا تعانى حالات اختفاء قسرى بشكل يومى إلى جانب الاحتجاز الغير مبرر للأشخاص .