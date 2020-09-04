طرق للحفاظ على واجهة السيارة من الخدوش

مع تقدم عمر السيارة تتعرض دائما للأعطال المكلفة، لذلك يجب أن تحافظ على واجهتها خاصة أن واجهة السيارة تواجه في كثير من الاحيان خدوش الطلاء عند الأصطفاف والقيادة الملاصقة لرصيف الشارع.





وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" حلول كثيرة وآمنة للمحافظة على واجهة السيارة لأطول فترة ممكنة، ومن أهم الطرق هي الواقي المطاطي ويصنع من مادة مرنة ويزود بشريط لاصق يركب على الواجهة الأمامية للسيارة.





ولكن من عيوبه انه يحجب ضوء المصابيح الامامية ولا يغطي الجزء السفلي لواجهة السيارة ليجعلها عرضة لعلامات الكشط.





أما المصد المطاطي فهو نوع آخر من الحماية ويوضع فوق لوحة نمرة السيارة ويبلغ سمكه 8 سم، كما يعمل كحاجز لوحة السيارة التي تعد أقرب ملامسة فور لحظة الاصطدام بالعوائق.



