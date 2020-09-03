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سيارات

عشان ميضحكش عليك.. الفرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية في السيارة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
الفيوزات
الفيوزات
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أماني نوار
تعتبر الفيوزات من أهم الأجزاء التي تحمي الكهرباء في السيارة ، ومن الأجزاء التي تعطل السيارة وتوقفها عن العمل تماما في حالة تعرضها للتلف .

وفي هذا التقرير نقدم أهمية الفيوزات في السيارة ـ والفرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية للسيارة

- علبة الفيوزات الداخلية
 نجدها في أغلب السيارات أسفل التابلوه داخل السيارة ، ويعتبر هذا نفس المكان تقريبا في معظم الطرازات القديمة ، والجديدة .

سنجد أيضا أن في أغلب علبة الفيوزات الداخلية صمامات الزجاج الكهربائي ، وفيوزات التحكم في فتح وإغلاق الابواب ، وفيوزات الولاعة ، بالإضافة إلى فيوزات التابلو وفيوزات أخرى مهمة مثل فيوز ات مصابيح السيارة


-علبة الفيوزات الخارجية
توجد في اغلب السيارات بالقرب من بطارية أو كمبيوتر السيارة ، وأغلب الفيوزات الموجودة بها ، هي خاصة بنظام الوقود ، والتكييف ومروحة الرداياتير ، ويوجد الكثير من الفيوزات والراليات الخاصة بتشغيل المحرك .

إذا كن تريد فحص الفيوزات الداخلية والخارجية ، يجب غدارة مفتاح الكونتاكت الخاص بتشغيل السيارة إلى وضع الإغلاق ، ثم قم بإغلاق جميع مصابيح السيارة الامامية والخلفية .




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