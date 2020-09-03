عشان ميضحكش عليك.. الفرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية في السيارة

تعتبر الفيوزات من أهم الأجزاء التي تحمي الكهرباء في السيارة ، ومن الأجزاء التي تعطل السيارة وتوقفها عن العمل تماما في حالة تعرضها للتلف .



وفي هذا التقرير نقدم أهمية الفيوزات في السيارة ـ والفرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية للسيارة



- علبة الفيوزات الداخلية

نجدها في أغلب السيارات أسفل التابلوه داخل السيارة ، ويعتبر هذا نفس المكان تقريبا في معظم الطرازات القديمة ، والجديدة .



سنجد أيضا أن في أغلب علبة الفيوزات الداخلية صمامات الزجاج الكهربائي ، وفيوزات التحكم في فتح وإغلاق الابواب ، وفيوزات الولاعة ، بالإضافة إلى فيوزات التابلو وفيوزات أخرى مهمة مثل فيوز ات مصابيح السيارة





-علبة الفيوزات الخارجية

توجد في اغلب السيارات بالقرب من بطارية أو كمبيوتر السيارة ، وأغلب الفيوزات الموجودة بها ، هي خاصة بنظام الوقود ، والتكييف ومروحة الرداياتير ، ويوجد الكثير من الفيوزات والراليات الخاصة بتشغيل المحرك .



إذا كن تريد فحص الفيوزات الداخلية والخارجية ، يجب غدارة مفتاح الكونتاكت الخاص بتشغيل السيارة إلى وضع الإغلاق ، ثم قم بإغلاق جميع مصابيح السيارة الامامية والخلفية .









